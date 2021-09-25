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«Барыс» в овертайме победил «Сибирь»

16:25
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«Барыс» в овертайме победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «Барыса» отличился Даррен Дитц. В составе «Сибири» отметился Виктор Комаров.

Победную шайбу забил Роман Старченко.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дитц — 3 (бол., Старченко, Валк), 20:36 — 1:0. Комаров — 1 (Сетдиков, Кручинин), 33:43 — 1:1. Старченко — 1 (бол., Михайлис), 64:03 — 2:1.

Вратари: Ортио — Сятери.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (7+13+11+3) — 27 (6+9+9+3).

Судьи: Оленин, Соин.

25 сентября. Нур-Султан. Барыс-Арена.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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