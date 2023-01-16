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Сегодня, 18:44

«Сибирь» в гостях победила «Барыс» и вышла на второе место на Востоке

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сибирь» в гостях одержала волевую победу над «Барысом» — 2:1.

В составе победителей голами отметились нападающий Денис Голубев и Александр Шаров. За «Барыс» забил форвард Антон Сагадеев.

«Сибирь» набрала 66 очков и поднялась на второе место в Восточной конференции. «Барыс» потерпел четвертое поражение подряд и остался на 10-й строчке (48 очков).

ХК Барыс
ХК Сибирь
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