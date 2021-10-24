Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Барыс» проиграл «Северстали» и потерпел третье поражение подряд

16:33
Теги:

«Барыс» дома уступил «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5.

Единственную шайбу хозяев забросил Аркадий Шестаков, в составе гостей отличились Адам Лишка, Якоб Стенквист, Игорь Гераськин, Роберт Рооба и Владислав Кодола.

Это поражение стало для команды из Нур-Султана третьим подряд. «Северсталь» одержала четвертую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Северсталь» (Череповец) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 18:56 — 0:1. Стенквист — 4 (Гераськин, Тимашов), 32:10 — 0:2. Шестаков — 3 (Гурков, Савицкий), 44:00 — 1:2. Гераськин — 4, 50:57 — 1:3. Рооба — 3 (Лишка), 55:49 — 1:4. Кодола — 6 (Пресс), 58:03 — 1:5.

Вратари: Ортио — Шугаев.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (12+12+10) — 27 (14+6+7).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

24 октября. Нур-Султан. Барыс-Арена. 5022 зрителя.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Сколько стоили самые дорогие кроссовки? А какой была самая большая их коллекция?
0