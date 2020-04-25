«Барыс» сделал квалификационные предложения нескольким игрокам

«Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов еще четырем игрокам команды: вратарю Денису Каратаеву, а также нападающим Саяну Данияру, Артуру Гатиятову и Ивану Верещагину, сообщает официальный сайт клуба.

Все спортсмены большую часть завершившегося сезона провели в составе «Номада». Срок двусторонних предложений составляет два года.