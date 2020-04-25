«Барыс» сделал квалификационные предложения нескольким игрокам
11:52
«Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов еще четырем игрокам команды: вратарю Денису Каратаеву, а также нападающим Саяну Данияру, Артуру Гатиятову и Ивану Верещагину, сообщает официальный сайт клуба.
Все спортсмены большую часть завершившегося сезона провели в составе «Номада». Срок двусторонних предложений составляет два года.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/barys-sdelal-kvalifikacionnye-predlozheniya-eshyo-ryadu-igrokov/