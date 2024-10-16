«Барыс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
«Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Барыс» — 3:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
В составе уфимцев отличились Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд и Егор Сучков, вратарь Семен Вязовой отметился результативной передачей. У хозяев шайбы на счету Кирилла Панюкова и Алихана Омирбекова.
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Трактор – Ак Барс
|3 : 1
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Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|16.10
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|
Куньлунь РС – Локомотив
|1 : 5
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