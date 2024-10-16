«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ

«Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 16 октября. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и онлайн-платформа «Кинопоиск» (при наличии подписки).

Кроме того, встречу в Казахстане покажут на уфимском телеканале «БСТ». Начало — в 18.50 по местному времени для жителей этого города.

За ключевыми событиями игры «Барыс» — «Салават Юлаев» можно следить в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 15 матчей и набрал 7 очков, у «Салавата Юлаева» — 12 игр и 14 очков.