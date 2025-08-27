«Барыс» победил «Салават Юлаев» в овертайме на Мемориале Ромазана

«Барыс» победил «Салават Юлаев» в матче Мемориала Ивана Ромазана в Магнитогорске — 4:3 (ОТ).

В составе победителей голы забили нападающие Алихан Асетов (дважды), Майк Веккионе и Динмухамед Кайыржан, за «Салават Юлаев» отличились форварды Прохор Корбит, Александр Хмелевский и Данил Алалыкин.

В следующем матче на турнире в Магнитогорске «Барыс» сыграет с «Металлургом», а «Салават Юлаев» — с «Магниткой». Обе встречи пройдут 29 августа.

«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Корбит — 1 (бол., Хмелевский, Федотов), 10:46 — 0:1. Веккионе — 1 (Оразов), 11:20 — 1:1. Асетов — 1 (Шайхмедденов), 21:37 — 2:1. Асетов — 2 (Шайхмедденов, Бекетаев), 31:20 — 3:1. Алалыкин — 1 (бол., Родуолд, Пименов), 34:05 — 3:2. Хмелевский — 1 (бол., Кузнецов, Стюарт), 50:01 — 3:3. Кайыржан — 1 (Галимов), 60:46 — 4:3.

Вратари: Шутов — Вязовой.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 38 (4+22+9+3) — 30 (13+6+11+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

27 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.