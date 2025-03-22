«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина по голам за сезон в КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей забили Александр Хмелевский, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон и Джош Ливо. Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ — шайба в ворота «Барыса» стала для него 49-й в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину (48).

Единственный гол «Барыса» на счету Аслана Жуссупбекова.

«Салават Юлаев» с 93 очками в 68 матчах занял второе место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы сыграют с командой, которая займет седьмую строчку в конференции. Сейчас на ней находится «Сибирь», но «Адмирал» может опередить новосибирцев в случае, если не проиграет в основное время «Нефтехимику».

«Барыс» завершил сезон-2024/25 на последнем, 12-м месте Восточной конференции с 35 очками в 68 играх.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Хмелевский — 25 (Ремпал), 10:47 — 0:1. Ремпал — 31 (Хмелевский), 17:04 — 0:2. Борисевич — 1 (Хохлов, Кайыржан), 25:32 — 1:2. Ливо — 49, 50:12 — 1:3. Уилсон — 13 (бол., Тодд, Ливо), 55:41 — 1:4.

Вратари: Шестаков — Самонов (Вязовой, 40:00).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 25 (9+9+7) — 28 (11+7+10).

Судьи: Гофман, Юдаков.

22 марта. Астана. Барыс-Арена. 5799 зрителей.