Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

22 марта, 17:06

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина по голам за сезон в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо.
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей забили Александр Хмелевский, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон и Джош Ливо. Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ — шайба в ворота «Барыса» стала для него 49-й в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину (48).

Единственный гол «Барыса» на счету Аслана Жуссупбекова.

«Салават Юлаев» с 93 очками в 68 матчах занял второе место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы сыграют с командой, которая займет седьмую строчку в конференции. Сейчас на ней находится «Сибирь», но «Адмирал» может опередить новосибирцев в случае, если не проиграет в основное время «Нефтехимику».

«Барыс» завершил сезон-2024/25 на последнем, 12-м месте Восточной конференции с 35 очками в 68 играх.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Хмелевский — 25 (Ремпал), 10:47 — 0:1. Ремпал — 31 (Хмелевский), 17:04 — 0:2. Борисевич — 1 (Хохлов, Кайыржан), 25:32 — 1:2. Ливо — 49, 50:12 — 1:3. Уилсон — 13 (бол., Тодд, Ливо), 55:41 — 1:4.

Вратари: Шестаков — Самонов (Вязовой, 40:00).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 25 (9+9+7) — 28 (11+7+10).

Судьи: Гофман, Юдаков.

22 марта. Астана. Барыс-Арена. 5799 зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • frunt 2

    ливо за 10 сезонов НХЛ забросил 42 шайбы,а в колхозно-бюджетной лиге сразу побил рекорд.Ливо никогда не играл за юниорские и молодежную сборную Канады не говоря уже об основной.

    22.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Оказывается, если фамилию Жуссупбеков перевести с казахского, получится Борисевич )

    22.03.2025

  • rashton22

    ну баран, такое о Мозякине ляпнуть! есть люди, носители дерьиа.этот такой

    22.03.2025

  • AleSSio87

    сейчас команды более менее равные, а Тормозякин кому забивал тогда?? 16-17 летним парням из Новокузнецка, непонятной Югре и тому подобное! зато стоило ему в сборнуб приехать, как он забывал как играть в хоккей!

    22.03.2025

  • BigStar

    я на личности не переходил и опускаться до вашего уровня быдлотеров своей нефритовой палочки на "а вот раньше было" тоже не буду) во времена Грецки Овечкин задушил бы этот рекорд гораздо раньше. Вы матчи то посмотрите между натиранием стержня. Какая физика тогда и сейчас, какой прессинг и скорости. но сравнивать было и сейчас - в любом случае унылое гамно, ваших мозгов очарованье, видимо))

    22.03.2025

  • Александр Коваль

    Серёга меньше матчей сыграл. А вообще достижение крутое

    22.03.2025

  • BigStar

    Грецки забивал в более тепличных условиях. И амуниция вратарей была раза в 2 тоньше. Может надо как-то посчитать по другому? и Ови уже перегнал Грецки сезона 2 назад? Чо вы херней занимаетесь?)) есть рекорд и славно.

    22.03.2025

  • Спринт

    Мозякин забивал в более сильной по уровню Лиге, и в меньшем количестве игр в регулярном чемпионате.

    22.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Теперь Овечкин должен обязательно перекрыть рекорд Гретцки.

    22.03.2025

  • Алекс1982

    Красавец,пора домой в нхл уезжать.

    22.03.2025

  • baruv

    А полтиник был так близок! Нельзя рассчитывать на последний тур. Уверен, что Ови и его партнеры знают это.

    22.03.2025

    • «Металлург» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина

    Морозов поздравил Ливо с рекордом по голам за один регулярный чемпионат КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости