«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина по голам за сезон в КХЛ
«Салават Юлаев» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
У гостей забили Александр Хмелевский, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон и Джош Ливо. Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ — шайба в ворота «Барыса» стала для него 49-й в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину (48).
Единственный гол «Барыса» на счету Аслана Жуссупбекова.
«Салават Юлаев» с 93 очками в 68 матчах занял второе место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы сыграют с командой, которая займет седьмую строчку в конференции. Сейчас на ней находится «Сибирь», но «Адмирал» может опередить новосибирцев в случае, если не проиграет в основное время «Нефтехимику».
«Барыс» завершил сезон-2024/25 на последнем, 12-м месте Восточной конференции с 35 очками в 68 играх.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Хмелевский — 25 (Ремпал), 10:47 — 0:1. Ремпал — 31 (Хмелевский), 17:04 — 0:2. Борисевич — 1 (Хохлов, Кайыржан), 25:32 — 1:2. Ливо — 49, 50:12 — 1:3. Уилсон — 13 (бол., Тодд, Ливо), 55:41 — 1:4.
Вратари: Шестаков — Самонов (Вязовой, 40:00).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 25 (9+9+7) — 28 (11+7+10).
Судьи: Гофман, Юдаков.
22 марта. Астана. Барыс-Арена. 5799 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -