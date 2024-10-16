«Салават Юлаев» победил «Барыс», вратарь Вязовой отдал передачу

«Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Барыс» со счетом 3:2.

В составе уфимцев отличились Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд и Егор Сучков, вратарь Семен Вязовой отметился результативной передачей. У хозяев шайбы на счету Кирилла Панюкова и Алихана Омирбекова.

После этого матча «Салават» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Барыс» с 7 очками — на последней строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 18 октября в Челябинске сыграет с «Трактором», «Барыс» 19 октября встретится в Ярославле с «Локомотивом».