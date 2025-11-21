Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

«Барыс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября.
Фото ХК «Барыс»

«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 17:30. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Салават Юлаев

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Башкортостане трансляцию можно смотреть на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 25 очков в 28 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Уфимцы с 23 очками в 27 играх идут на 10-й строчке «Востока».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Шанхайские Драконы» расторгли контракт с нападающим Маккеггом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 27 11 16 26
8 Барыс 28 10 18 25
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости