«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Башкортостане трансляцию можно смотреть на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 25 очков в 28 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Уфимцы с 23 очками в 27 играх идут на 10-й строчке «Востока».