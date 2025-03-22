«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ

«Барыс» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 марта. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан). Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители регионов команд смогут посмотреть матч на астанинском канале Qazsport и уфимском канале «БСТ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» и «Салават Юлаев» провели по 67 матчей. Астанинцы с 35 очками занимают последнее место на «Востоке», уфимцы — идут вторыми в конференции, набрав 91 очко.

