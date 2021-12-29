Дубль Шмелева принес «Салавату» победу над «Барысом»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.

В составе гостей дубль оформил Сергей Шмелев. У хозяев единственную шайбу забросил Линден Вей.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 42 баллами располагается на восьмой позиции на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Шмелев — 11 (Кулемин, Науменков), 12:51 — 0:1. Вей — 10 (бол., Морроу, Юрчо), 23:08 — 1:1. Шмелев — 12 (Кадейкин), 27:03 — 1:2.

Вратари: Ортио (58:56) — Шарыченков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (7+15+9) — 25 (11+11+3).

Судьи: Белов, Морозов.

29 декабря. Нур-Султан. «Барыс Арена».