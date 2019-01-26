"Барыс" разгромил ЦСКА, лучший защитник МЧМ-2019 Романов заработал первое очко в КХЛ

"Барыс" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:2.

В составе победителей Брэндон Боченски оформил дубль, еще по голу забили Даррен Дитц, Андре Петерссон и Алексей Маклюков. В составе армейцев отличились Антон Слепышев и Кирилл Капризов.

Отметим, что лучший защитник молодежного чемпионата мира-2019 Александр Романов заработал первое очко в КХЛ.

Это поражение стало для ЦСКА вторым подряд.

КХЛ



Регулярный чемпионат



ЦСКА (Москва) - "Барыс" (Астана) - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)



Голы: Боченски - 12 (Фраттин, Сведберг), 0:19 - 0:1. Дитц - 14 (Фраттин), 19:52 - 0:2. Петерссон - 17 (Кормье, Старченко), 20:59 - 0:3. Маклюков - 3 (Сведберг, Шевченко), 22:21 - 0:4. Капризов - 21 (бол., Григоренко, Блажиевский), 33:54 - 1:4. Слепышев - 12 (Романов, Светлаков), 54:35 - 2:4. Боченски - 13 (п.в., Кормье, Фраттин), 58:56 - 2:5.



Вратари: Сорокин (57:34 - 58:56) - Карлссон.



Штраф: 2 - 8.



Броски: 37 (10+12+15) - 16 (8+6+2).



Судьи: Ансонс, Сидоренко.



26 января. Москва. "ЦСКА Арена".

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