«Барыс» расторг контракты с форвардами Кодолой и Апальковым

«Барыс» объявил об уходе нападающих Владислава Кодолы и Даниила Апалькова.

Сегодня, 17 октября, в клубе был назначен новый генеральный директор Нурлан Оразбаев и главный тренер Галым Мамбеталиев.

Кодола провел в этом сезоне 12 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и не набрал ни одного очка. У Апальков 3 (2+1) очка в 11 играх.