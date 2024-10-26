«Барыс» расторг контракт с Грантом

Защитник «Барыса» Алекс Грант покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 35-летним канадцем расторгнуто по инициативе клуба с выплатой компенсации.

Грант перешел в «Барыс» в ноябре 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 2 матча и не отметился результативными действиями.