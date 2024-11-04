«Барыс» расторг контракт с Эллисоном

«Барыс» прекратил сотрудничество с форвардом Уэйдом Эллисоном, информирует клубная пресс-служба. Контракт с 27-летним канадцем расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации.

В этом регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 12 матчей, за которые забросил 2 шайбы.

«Барыс» поблагодарил хоккеиста за время, проведенное в клубе, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.