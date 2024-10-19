«Барыс» расторг контракт с Де Лео

Форвард «Барыса» Чейс Де Лео покинул клуб, сообщается на официальном сайте казахстанской команды.

Соглашение с 28-летним американцем расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации. Ранее команду покинули еще три легионера: защитники Натан Болье, Уилл Бутчер и нападающий Майкл Маклауд.

В текущем сезоне Де Лео провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.