«Барыс» проведет домашние матчи с «Сибирью» без зрителей из-за коронавируса

Домашние матчи «Барыса» с «Сибирью» во втором раунде плей-офф КХЛ пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов. Такое решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

— В целях недопущения ввоза инфекции с 13 марта запрет на проведение массовых мероприятий — праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других, — цитирует Тугжнова Vesti.kz. — Усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения — ЦОНах, коммунальных хозяйствах, объектах пищевой промышленности, торговли, на рынках, в местах общественного питания, на вокзалах, в аэропортах и гостиницах. Игры не отменяются, посещения зрителями не будет. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас.

Первые матчи серии на «Барыс Арене» состоятся 17 и 19 марта.