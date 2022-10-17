«Барыс» продлил свою победную серию до трех матчей, обыграв «Торпедо»
17 октября «Барыс» одержал победу над «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Астане на «Барыс-Арене».
В составе «Барыса» голы забили Кирилл Савицкий, Алихан Асетов, Линден Вей и Антон Сагадеев. У «Торпедо» отличился Игорь Ларионов-младший.
Для казахстанской команды эта победа стала третьей подряд в КХЛ.
Хоккей
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: Савицкий — 4 (Михайлис), 5:00 — 1:0. Ларионов — 5 (бол., Воронин, Ян), 17:27 — 1:1. Асетов — 2 (Максимов, Сагадеев), 45:16 — 2:1. Вей — 10 (бол., Михайлис), 55:24 — 3:1. Сагадеев — 5 (Грэм), 57:17 — 4:1.
Вратари: Бояркин — Гуска.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (8+6+8) — 35 (11+8+16).
Судьи: Беляев, Бондарь.
17 октября. Астана. Барыс-Арена. 4145 зрителей
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