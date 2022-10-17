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«Барыс» продлил свою победную серию до трех матчей, обыграв «Торпедо»

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17 октября «Барыс» одержал победу над «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Астане на «Барыс-Арене».

В составе «Барыса» голы забили Кирилл Савицкий, Алихан Асетов, Линден Вей и Антон Сагадеев. У «Торпедо» отличился Игорь Ларионов-младший.

Для казахстанской команды эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Савицкий — 4 (Михайлис), 5:00 — 1:0. Ларионов — 5 (бол., Воронин, Ян), 17:27 — 1:1. Асетов — 2 (Максимов, Сагадеев), 45:16 — 2:1. Вей — 10 (бол., Михайлис), 55:24 — 3:1. Сагадеев — 5 (Грэм), 57:17 — 4:1.

Вратари: Бояркин — Гуска.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (8+6+8) — 35 (11+8+16).

Судьи: Беляев, Бондарь.

17 октября. Астана. Барыс-Арена. 4145 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 19 11 8 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Барыс 20 11 9 23
4 Сал. Юлаев 18 10 8 23
5 Сибирь 20 10 10 22
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
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11 Амур 18 5 13 13
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17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 4 : 1
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 4 : 2
17.10 17:00
Металлург – Авангард
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