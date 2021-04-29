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«Барыс» продлил контракт с Пархоменко

08:53
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«Барыс» на своем сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Захаром Пархоменко. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.

Большую часть прошедшего сезона казахстанский нападающий провел в расположении «Номада». В чемпионате страны Пархоменко сыграл 44 матча и набрал 37 (15+22) очков. Также Пархоменко провел один матч в составе «Барыса», что стало для него дебютом в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/parhomenko-v-baryse-eshyo-na-sezon/

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