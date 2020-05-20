«Барыс» продлил контракт с Карлссоном

«Барыс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Хенриком Карлссоном. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 36-летний Карлссон принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ и одержал 12 побед, отражая 92,5 % бросков и пропуская 2,19 шайбы за игру. В плей-офф вратарь провел один период по ходу серии первого раунда с «Металлургом».

В КХЛ Карлссон также выступал за «Авангард» и «Йокерит». Всего на его счету 283 матча.