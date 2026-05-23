«Барыс» продлил контракт с канадским защитником Масси

«Барыс» сообщил о продлении контракта с канадским защитником Джейком Масси. Новое одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

«Джейк — важнейший элемент нашей обороны. Он не только держал высокую планку сам, но и помогал расти партнерам», — приводит слова генерального менеджера «Барыса» Леонида Метальникова пресс-служба казахстанского клуба.



В сезоне-2025/26 29-летний Масси принял участие в 67 матчах «Барыса». Защитник забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач.



По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял 10 место в Восточной конференции. Клуб из Астаны набрал 54 очка.