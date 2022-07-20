«Барыс» продлил контракт с голкипером Шутовым и нападающим Шестаковым

«Барыс» заключил новый контракт с Андреем Шутовым. Двухстороннее соглашение с голкипером рассчитано на два сезона (до 30 апреля 2024 года), сообщает сайт клуба.

Также «Барыс» подписал новый договор с нападающим Аркадием Шестаковым. Контракт также рассчитан до 2024 года.

Шутов дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, выиграв выездной матч против «Металлурга» (КН — 2,89, 92,5% отраженных бросков).

В мае Андрей был основным голкипером сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. По итогам группового этапа Шутов стал лидером по количеству отраженных бросков среди всех вратарей.

В сезоне-2021/22 на счету Шестакова 37 матчей регулярного чемпионата и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф он провел пять безголевых встреч при показателе полезности «-1».