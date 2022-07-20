«Барыс» продлил контракт с голкипером Шутовым и нападающим Шестаковым
«Барыс» заключил новый контракт с Андреем Шутовым. Двухстороннее соглашение с голкипером рассчитано на два сезона (до 30 апреля 2024 года), сообщает сайт клуба.
Также «Барыс» подписал новый договор с нападающим Аркадием Шестаковым. Контракт также рассчитан до 2024 года.
Шутов дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, выиграв выездной матч против «Металлурга» (КН — 2,89, 92,5% отраженных бросков).
В мае Андрей был основным голкипером сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. По итогам группового этапа Шутов стал лидером по количеству отраженных бросков среди всех вратарей.
В сезоне-2021/22 на счету Шестакова 37 матчей регулярного чемпионата и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф он провел пять безголевых встреч при показателе полезности «-1».
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|Динамо Мн
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|Куньлунь
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|7
|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Восточная конференция
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|0
|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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