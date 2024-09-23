«Барыс» примет решение о судьбе главного тренера Немировски 23 сентября

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин рассказал, что решение о будущем главного тренера команды Дэвида Немировски будет принято в понедельник, 23 сентября.

«В понедельник с Дэвидом и руководством соберемся, будет ясность. Будем принимать решение — сохранять кого-то или с кем-то расставаться, а может ни с кем. Но кардинальных решений по игрокам, особенно по иностранцам, не будет», — приводит слова Болякина ТАСС.

В минувшие выходные астанинская команда потерпела шестое поражение кряду, уступив подмосковному «Витязю» со счетом 1:4. На данный момент «Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с тремя очками.