"Барыс" повторил лучший камбэк в истории КХЛ

"Барыс" во второй раз в истории КХЛ смог добиться победы, уступая по ходу матча в четыре шайбы, одержав волевую победу над "Торпедо" во второй встрече первого раунда плей-офф КХЛ – 5:4 ОТ.
"Барыс", который к началу 29-й минуты проигрывал "Торпедо" со счетом 0:4, повторил достижение "Трактора", который в 2012 году спасся со счета 2:6 во встрече с "Югрой". (Алексей МОРОЗ)
Случаи, когда команда побеждала в матче Кубка Гагарина, отыграв минимум три шайбы
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет по ходу матча
|
03.04.2009
|
Финал
|
Ак Барс – Локомотив – 4:3 ОТ
|
0:3
|
10.03.2010
|
Второй раунд
|
Динамо – Спартак – 3:4 ОТ
|
3:0
|
11.03.2010
|
Второй раунд
|
Ак Барс – Барыс – 4:3 ОТ
|
0:3
|
04.03.2012
|
Второй раунд
|
Югра – Трактор – 6:7
|
6:2
|
28.03.2012
|
Финал конференции
|
СКА – Динамо – 4:5 ОТ
|
3:0
|
28.02.2019
|
Первый раунд
|
Барыс – Торпедо – 5:4 ОТ
|
0:4
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