"Барыс" повторил лучший камбэк в истории КХЛ

"Барыс" во второй раз в истории КХЛ смог добиться победы, уступая по ходу матча в четыре шайбы, одержав волевую победу над "Торпедо" во второй встрече первого раунда плей-офф КХЛ – 5:4 ОТ.

"Барыс", который к началу 29-й минуты проигрывал "Торпедо" со счетом 0:4, повторил достижение "Трактора", который в 2012 году спасся со счета 2:6 во встрече с "Югрой". (Алексей МОРОЗ)

Случаи, когда команда побеждала в матче Кубка Гагарина, отыграв минимум три шайбы

Дата Стадия Матч Счет по ходу матча 03.04.2009 Финал Ак Барс – Локомотив – 4:3 ОТ 0:3 10.03.2010 Второй раунд Динамо – Спартак – 3:4 ОТ 3:0 11.03.2010 Второй раунд Ак Барс – Барыс – 4:3 ОТ 0:3 04.03.2012 Второй раунд Югра – Трактор – 6:7 6:2 28.03.2012 Финал конференции СКА – Динамо – 4:5 ОТ 3:0 28.02.2019 Первый раунд Барыс – Торпедо – 5:4 ОТ 0:4

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф