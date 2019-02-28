20:36 | Хоккей — КХЛ

"Барыс" повторил лучший камбэк в истории КХЛ

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"Барыс" во второй раз в истории КХЛ смог добиться победы, уступая по ходу матча в четыре шайбы, одержав волевую победу над "Торпедо" во второй встрече первого раунда плей-офф КХЛ – 5:4 ОТ.

"Барыс", который к началу 29-й минуты проигрывал "Торпедо" со счетом 0:4, повторил достижение "Трактора", который в 2012 году спасся со счета 2:6 во встрече с "Югрой". (Алексей МОРОЗ)

Случаи, когда команда побеждала в матче Кубка Гагарина, отыграв минимум три шайбы

Дата

Стадия

Матч

Счет по ходу матча

03.04.2009

Финал

Ак Барс – Локомотив – 4:3 ОТ

0:3

10.03.2010

Второй раунд

Динамо – Спартак – 3:4 ОТ

3:0

11.03.2010

Второй раунд

Ак Барс – Барыс – 4:3 ОТ

0:3

04.03.2012

Второй раунд

Югра – Трактор – 6:7

6:2

28.03.2012

Финал конференции

СКА – Динамо – 4:5 ОТ

3:0

28.02.2019

Первый раунд

Барыс – Торпедо – 5:4 ОТ

0:4

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