«Барыс» потерпел крупное поражение от швейцарского «Лугано»

«Барыс» в товарищеском матче крупно уступил «Лугано» из Швейцарии — 3:7. После первой половины игры команда Андрея Скабелки уступала 1:7, но отыграла две шайбы.

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Товарищеский матч

«Лугано» (Лугано) — «Барыс» (Нур-Султан) — 7:3 (3:0, 4:2, 0:1)

Голы: Романенги — 1 (Воклер), 2:57 — 1:0. Сури — 1 (Лаюнен), 3:23 — 2:0. Ламмер — 1 (Бюрглер, Спунер), 9:31 — 3:0. Лаюнен — 1 (Сури), 20:16 — 4:0. Сагадеев — 2 (Евдокимов, Семенов), 24:11 — 4:1. Сури — 2 (Спунер), 24:40 — 5:1. Бюрглер — 1 (Спунер, Леффель), 27:54 — 6:1. Санниц — 1 (Сури), 29:03 — 7:1. Шестаков — 4 (Шалапов, Полохов), 29:17 — 7:2. Тангрэди — 1 (Михайлис), 40:50 — 7:3.