«Барыс» подпишет контракт с чешским нападающим Червены
Как стало известно «СЭ», чешский нападающий Рудольф Червены подпишет контракт с «Барысом» до конца сезона-2023/24.
До этого Червены выступал в КХЛ за «Слован», рижское «Динамо» и «Адмирал».
В сезоне-2022/23 форвард набрал 20 (13+7) очков в 60 матчах за «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 3 результативные передачи в 12 играх плей-офф.
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|18.09
|16:30
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Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
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Трактор – Лада
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|18.09
|19:00
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ЦСКА – Локомотив
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|18.09
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Динамо М – Спартак
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