«Барыс» подписал вратаря Маттссона

Вратарь Юхан Маттссон подписал контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Соглашение с 32-летним шведом рассчитано на один год.

Маттссон в минувшем сезоне выступал за СКА. На счету голкипера 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отразил 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2.40.