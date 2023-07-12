«Барыс» подписал контракты с 3 игроками

«Барыс» официально сообщил о заключении контрактов с нападающим Всеволодом Логвиным, защитником Эдуардом Шетле и вратарем Джелал-ад-Дином Амирбековым.

Контракты с Логвиным рассчитано до 30 апреля 2024 года, с Шетле и Амирбековым — до 30 апреля 2025.

Хоккеисты подписали двухсторонние соглашения.