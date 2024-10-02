«Барыс» подписал контракты с Бочаровым, Хохловым и Сетдиковым

Нападающие Станислав Бочаров и Никита Сетдиков, а также защитник Илья Хохлов подписали контракты с «Барысом», сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашения с хоккеистами рассчитаны до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне 33-летний Бочаров провел за «Амур» 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 38 (14+24) очков. У 29-летнего Сетдикова 62 матча за «Сибирь» и «Нефтехимик», в которых он набрал 33 (12+21) очка. На счету 29-летнего Хохлова 11 (5+6) очков в 44 играх за «Нефтехимик».