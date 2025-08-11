«Барыс» подписал контракт со Старченко на год

Нападающий Роман Старченко заключил новый контракт с «Барысом».

Одностороннее соглашение рассчитано на год.

Сезон-2025/26 станет 17-м для 39-летнего форварда в составе казахастанской команды. Старченко является рекордсменом КХЛ по количеству матчей, проведенных в составе одного клуба (810).

В сезоне-2024/25 на счету капитана «Барыса» 12 (4+8) очков в 27 встречах.