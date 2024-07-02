«Барыс» подписал контракт с Жафяровым

Форвард Дамир Жафяров подписал контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на один год. Ранее об этом сообщал «СЭ».

В минувшем сезоне форвард выступал за «Ак Барс» и «Авангард». На его счету в общей сложности 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 17 (5+12) очков. В 12 играх плей-офф Жафяров сделал 4 результативные передачи.