«Барыс» подписал контракт с защитником Бекетаевым до 2027 года

«Барыс» переподписал контракт с защитником Адилем Бекетаевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

26-летний казахстанец в этом сезоне набрал 10 (3+7) очков в 40 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. Всего в КХЛ на его счету 45 (10+35) очков в 164 играх.