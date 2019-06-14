"Барыс" подписал контракт с вратарем из системы "Тампа-Бэй"

"Барыс" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с вратарем Эдди Паскуале. Соглашение с 28-летним Эдди Паскуале рассчитано на один сезон.

Последние полтора года канадец провел в системе "Тампа-Бэй" и отыграл три матча в регулярном чемпионате НХЛ. Всю карьеру игрок провел в АХЛ, по итогам минувшего сезона он получил награду имени "Гэрри Холмса", которая вручается голкиперу, пропустившему меньше всего шайб в среднем за игру по ходу сезона.