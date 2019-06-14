"Барыс" подписал контракт с вратарем из системы "Тампа-Бэй"

"Барыс" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с вратарем Эдди Паскуале. Соглашение с 28-летним Эдди Паскуале рассчитано на один сезон.
Последние полтора года канадец провел в системе "Тампа-Бэй" и отыграл три матча в регулярном чемпионате НХЛ. Всю карьеру игрок провел в АХЛ, по итогам минувшего сезона он получил награду имени "Гэрри Холмса", которая вручается голкиперу, пропустившему меньше всего шайб в среднем за игру по ходу сезона.
🔥Хоккейный клуб "Барыс" официально объявляет о заключении контракта с канадским вратарём Эдди Паскуале. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года— ХК Барыс (@AstanaBarys) June 14, 2019
Подробности 👇https://t.co/RWPWGw5nDq pic.twitter.com/hYA2rNHqAi
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