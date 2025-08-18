«Барыс» подписал контракт с нападающим Веккионе на год

«Барыс» подписал контракт с нападающим Майклом Веккионе.

Соглашение игрока с клубом рассчитано на год. Ранее казахстанский клуб обменял 32-летнего форварда из «Трактора» взамен на денежную компенсацию.

Последние четыре года Веккионе провел в АХЛ. Он выступал за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс», с которым дважды выиграл Кубок Колдера. В сезоне-2024/25 на счету Веккионе 39 (19+20) очков в 68 матчах регулярного чемпионата. В 8 плей-офф американец отметился 3 голами и 1 результативной передачей.