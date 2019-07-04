"Барыс" подписал контракт с нападающим системы "Нэшвилла"

"Барыс" подписал однолетний контракт с канадским форвардом Адамом Хелевкой, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение носит односторонний характер.
23-летний нападающий был выбран "Сан-Хосе" на драфте 2015-го под общим 106-м номером. Он не провел ни одной игры в НХЛ. В АХЛ на его счету 118 (44+74) очков в 189 играх. Также 6 (4+2) баллов в 21 матче плей-офф. Прошедший сезон Хелевка начал в фарм-клубе "Аризоны", но впоследствии оказался в системе "Нэшвилла".
✒️📄Хоккейный клуб «Барыс» официально объявляет о заключении контракта с канадским нападающим Адамом Хелевкой. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.— ХК Барыс (@AstanaBarys) 4 июля 2019 г.
Подробности 👇https://t.co/KY57tV7JIu pic.twitter.com/tfGWgIX6R1
Загрузка...