"Барыс" подписал контракт с нападающим системы "Нэшвилла"

"Барыс" подписал однолетний контракт с канадским форвардом Адамом Хелевкой, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение носит односторонний характер.

23-летний нападающий был выбран "Сан-Хосе" на драфте 2015-го под общим 106-м номером. Он не провел ни одной игры в НХЛ. В АХЛ на его счету 118 (44+74) очков в 189 играх. Также 6 (4+2) баллов в 21 матче плей-офф. Прошедший сезон Хелевка начал в фарм-клубе "Аризоны", но впоследствии оказался в системе "Нэшвилла".