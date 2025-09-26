«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Уотерспуном на год

«Барыс» подписал контракт с защитником Тайлером Уотерспуном.

Одностороннее соглашение с 32-летним канадцем рассчитано на один сезон.

Сезон-2024/25 игрок провел в АХЛ в фарм-клубе «Монреаля». На его счету 79 игр (с учетом плей-офф), в которых он отметился 2 голами и 16 результативными передачами. Всего он провел в АХЛ 711 матчей и набрал 232 (39+193) очка.

Также защитник сыграл 34 матча в НХЛ за «Калгари», в которых отметился 5 результативными передачами. В 2022 году Уотерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине.