«Барыс» подписал контракт с канадским вратарем Родригом

Вратарь Оливье Родриг подписал контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.

Одностороннее соглашение с25-летним канадцем рассчитано на один сезон.

Родриг в сезоне-2024/25 выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» — «Бейкерсфилд». На его счету 41 матч в АХЛ, в которых он отразил 89,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3.12.