«Барыс» подписал контракт с Альсингом
10:35
Защитник Олле Альсинг подписал контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.
Одностороннее соглашение с 25-летним шведом рассчитано до 30 апреля 2022 года.
Сезон-2020/21 Альсинг выступал за «Оттаву», за которую провел 4 матча в НХЛ. В составе фарм-клуба «Бельвиль» швед сделал 2 голевые передачи в 11 матчах АХЛ.
Также Альсинг выступал за молодежную и основную сборные Швеции.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/sostav-barysa-popolnil-olle-alsing/
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