«Барыс» подписал контракт с Альсингом

Защитник Олле Альсинг подписал контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.

Одностороннее соглашение с 25-летним шведом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Сезон-2020/21 Альсинг выступал за «Оттаву», за которую провел 4 матча в НХЛ. В составе фарм-клуба «Бельвиль» швед сделал 2 голевые передачи в 11 матчах АХЛ.

Также Альсинг выступал за молодежную и основную сборные Швеции.