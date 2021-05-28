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«Барыс» подписал контракт с Альсингом

10:35
Олле Альсинг. Фото ХК "Оттава"
Олле Альсинг. Фото ХК &quot;Оттава&quot;
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Защитник Олле Альсинг подписал контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.

Одностороннее соглашение с 25-летним шведом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Сезон-2020/21 Альсинг выступал за «Оттаву», за которую провел 4 матча в НХЛ. В составе фарм-клуба «Бельвиль» швед сделал 2 голевые передачи в 11 матчах АХЛ.

Также Альсинг выступал за молодежную и основную сборные Швеции.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/sostav-barysa-popolnil-olle-alsing/

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