«Барыс» победил «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Торпедо». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Решающая шайба на счету нападающего Романа Старченко.

«Барыс» набрал 16-е очко в сезоне. На счету «Торпедо» осталось также 16 баллов.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Пакаринен — 3 (бол.), 6:30 — 1:0. Шредер — 6 (бол., Шенфельд, Щехура), 16:10 — 1:1. Старченко — 4, 27:49 — 2:1.

Нереализованные буллиты: Варнаков (Торпедо), 39:10 (Вратарь), Старченко (Барыс), 50:49 (Вратарь).

Вратари: Карлссон (27:37 — 27:49) — Тихомиров (59:24).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 45 (13+21+11) — 22 (8+6+8).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

3 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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