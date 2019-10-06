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Четыре очка Тангрэди принесли «Барысу» победу над «Северсталью»

16:39
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«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» (5:1). Хозяева выиграли шестую встречу из семи последних.

В составе «Барыса» 4 (3+1) очка набрал нападающий Эрик Тангрэди.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Валк — 1 (Тангрэди), 1:24 — 1:0. Тангрэди — 2 (бол.), 2:35 — 2:0. Старченко — 5 (бол., Клещенко, Валк), 24:41 — 3:0. Лишка — 5 (Монахов, Балдаев), 35:04 — 3:1. Тангрэди — 3 (Михайлис), 56:02 — 4:1. Тангрэди — 4 (бол., Найт, Дитц), 59:47 — 5:1.

Вратари: Карлссон — Подъяпольский (Хакимов, 2:35).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 36 (15+9+12) — 21 (3+12+6).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

6 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu

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