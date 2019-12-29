«Барыс» победил «Автомобилист». Старченко оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Автомобилист». Хозяева одержали победу со счетом 4:2. Дубль на свой счет записал нападающий «Барыса» Роман Старченко.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы: Панюков — 1 (Семенов, Шевченко), 2:49 — 1:0. Гареев — 7 (Дацюк, Белоусов), 11:59 — 1:1. Старченко — 14 (Найт, Дитц), 16:08 — 2:1. Старченко — 15 (Найт, Виделль), 21:31 — 3:1. Михайлис — 7 (бол., Валк, Метальников), 29:59 — 4:1. Доус — 15 (Голышев), 32:52 — 4:2.

Вратари: Паскуале — Коварж (Фомин, 29:59).

Штраф: 4 — 31.

Броски: 34 (9+18+7) — 29 (13+10+6).

Судьи: Гусев, Кулаков.

29 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».