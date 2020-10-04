«Барыс» по буллитам вырвал победу у СКА

«Барыс» вырвал победу у СКА в серии буллитов в игре регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сагадеев — 2 (Шевченко, Акользин), 14:29 — 1:0. Дитц — 5 (Лилья, Михайлис), 19:00 — 2:0. Морозов — 3 (Ткачев), 29:09 — 2:1. Тимкин — 1 (Завгородний), 44:21 — 2:2.

Победный буллит: Старченко.

Вратари: Карлссон — Бердин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (11+4+6+2) — 40 (13+10+13+4).

Судьи: Беляев, Соин.

4 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».