16 августа, 18:11

«Барыс» планирует забрать Голдобина из списка отказов

Михаил Зислис
Обозреватель

По информации «СЭ», «Барыс» планирует забрать форварда Николая Голдобина из списка отказов, куда его сегодня поместил «Спартак».

При этом пока неизвестно, планирует ли клуб из Астаны оставить 29-летнего нападающего или обменять его в другую команду.

В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ
Николай Голдобин
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ShadowPavel

    Зачем?

    17.08.2025

  • Артур Аппель

    Брысь отсюда, смерд в лаптях

    17.08.2025

  • capitan76

    Так они первые вроде могут козырнуть. Так какая-то хня, что сначала низы козыряют))

    16.08.2025

  • fell62

    а эти то куда в калашный ряд ?

    16.08.2025

  • Особое мнение ^^^

    Исчезни, шл.ха))

    16.08.2025

  • Ivan Sergeev

    Какой-то сюр вообще!

    16.08.2025

    • «Динамо» проведет чествование Овечкина 22 августа

    «Адмирал» подписал шведского нападающего Дмитрия Тимашова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
    21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
    Все результаты / календарь

