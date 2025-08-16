«Барыс» планирует забрать Голдобина из списка отказов
По информации «СЭ», «Барыс» планирует забрать форварда Николая Голдобина из списка отказов, куда его сегодня поместил «Спартак».
При этом пока неизвестно, планирует ли клуб из Астаны оставить 29-летнего нападающего или обменять его в другую команду.
В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
|21.11
|17:30
|Барыс – Салават Юлаев
|- : -
|21.11
|19:00
|Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
Новости