18:34 | Хоккей — КХЛ

"Барыс" перешел на канадский формат хоккейной площадки. Фото

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Официальный Твиттер "Барыса" опубликовал фотографии, на которых показаны работы на домашней "Барыс Арене". Размер коробки изменился, теперь формат площадки стал "канадским" – 60х26 метров.

​– Тем временем размер коробки на "Барыс Арене" превращается из "европейского" в "канадский". То есть от 60х30 к 60х26, – написано в Твиттере "Барыса".

В прошедшем сезоне "Барыс" дошел до второго раунда Кубка Гагарина, проиграв в серии "Авангарду" (0-4).

 

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