«Барыс» перенес сбор из-за карантина в Казахстане

«Барыс» на официальном сайте сообщил об изменении предсезонных сборов из-за пандемии коронавируса.

— Решением государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина в Казахстане с 5 июля вводится карантин на 14 дней, — говорится в сообщении. — Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба. Запланированные на 3 июля сборы молодежного состава клуба также перенесены. Основной состав команды «Барыс» начнет предсезонный сбор по окончании двухнедельного карантина.