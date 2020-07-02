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«Барыс» перенес сбор из-за карантина в Казахстане

2 июля 2020, 14:53
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«Барыс» на официальном сайте сообщил об изменении предсезонных сборов из-за пандемии коронавируса.

— Решением государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина в Казахстане с 5 июля вводится карантин на 14 дней, — говорится в сообщении. — Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба. Запланированные на 3 июля сборы молодежного состава клуба также перенесены. Основной состав команды «Барыс» начнет предсезонный сбор по окончании двухнедельного карантина.

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