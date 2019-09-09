«Барыс» переиграл «Куньлунь»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Барыс». Гости одержали победу со счетом 3:2.

«Барыс» добился второй победы в сезоне и набрал 4 очка. В активе клуба из Китая столько же баллов.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Дитц — 1 (бол., Найт), 23:24 — 0:1. Хелевка — 1 (бол., Старченко), 27:53 — 0:2. Йип — 1 (Вонг), 34:47 — 1:2. Уэрек — 2 (Челиос, Локхарт), 39:38 — 2:2. Михайлис — 1 (Маклюков), 47:08 — 2:3.

Вратари: Грубец (59:06) — Карлссон.

Броски: 40 (15+15+10) — 29 (5+12+12).

Штраф: 35 — 12.

Судьи: Белов, Сергеев.

9 сентября. Пекин. «Шоуган Арена».

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