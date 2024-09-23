«Барыс» отправит в отставку Немировски

Как стало известно «СЭ», «Барыс» в ближайшее время отправит в отставку главного тренера Дэвида Немировски.

48-летний специалист возглавил клуб в межсезонье, ранее он тренировал в КХЛ «Торпедо» и «Сибирь», а также был спортивным директором «Адмирала».

В минувшие выходные астанинская команда потерпела шестое поражение кряду, уступив подмосковному «Витязю» со счетом 1:4. На данный момент «Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 3 очками.