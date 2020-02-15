«Барыс» одолел «Сочи» и продлил победную серию
16:30
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
Команда продлила победную серию до шести матчей подряд.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Сагадеев — 7 (Блэкер, Гурков), 18:04 — 1:0. Валк — 6, 21:31 — 2:0. Шмелев — 13 (мен., Александров, Петров), 34:11 — 2:1. Стремвалль — 20 (Алтыбармакян), 45:20 — 2:2. Шевченко — 4 (Блэкер), 50:52 — 3:2.
Вратари: Карлссон — Налимов (59:24).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 31 (9+11+11) — 21 (5+7+9).
Судьи: Гамалей, Овчинников.
15 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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