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«Барыс» одолел «Сочи» и продлил победную серию

16:30
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Команда продлила победную серию до шести матчей подряд.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Сагадеев — 7 (Блэкер, Гурков), 18:04 — 1:0. Валк — 6, 21:31 — 2:0. Шмелев — 13 (мен., Александров, Петров), 34:11 — 2:1. Стремвалль — 20 (Алтыбармакян), 45:20 — 2:2. Шевченко — 4 (Блэкер), 50:52 — 3:2.

Вратари: Карлссон — Налимов (59:24).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (9+11+11) — 21 (5+7+9).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

15 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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