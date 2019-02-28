"Барыс" одержал вторую победу в серии с "Торпедо", отыгравшись с 0:4

"Барыс" одержал волевую победу над "Торпедо" во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ - 5:4 ОТ. Клуб из столицы Казахстана отыгрался со счета 0:4, победная шайба на счету нападающего Романа Старченко.

Счет в серии - 2:0. В первом матче "Барыс" победил со счетом 4:1. Третья встреча состоится 2 марта в Нижнем Новгороде.

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Второй матч

"Барыс" (Астана) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Волченков - 1 (Варнаков, Шенфельд), 1:41 - 0:1. Варнаков - 1, 18:18 - 0:2. Саболич - 2 (Кейлоф, Хольм), 20:52 - 0:3. Ильин - 1 (Веряев, Ураков), 26:25 - 0:4. Сагадеев - 1 (Орехов, Асетов), 28:13 - 1:4. Шевченко - 1 (Старченко, Маклюков), 32:30 - 2:4. Дитц - 1 (Петерссон, Боченски), 54:28 - 3:4. Фраттин - 2 (бол., Валк, Боченски), 58:18 - 4:4. Старченко - 1 (Блэкер), 61:40 - 5:4.

Вратари: Карлссон (Граховина, 20:52) - Браст.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 55 (17+21+14+3) - 20 (10+5+5+0).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

28 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

Счет в серии: 2-0 (4:1, 5:4 ОТ)

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